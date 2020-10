Vrouw meldt zich aan op SEH met placenta in vagina maar zonder baby

Een vrouw heeft zich vrijdagavond aangemeld op de Spoedeisende Hulp in Suriname met een placenta in haar vagina, maar zonder een baby.

Waterkant verneemt van de politie dat de arts haar vroeg waar de baby is. De vrouw gaf aan dat er geen sprake is van een baby. Volgens de arts is dat onmogelijk, omdat de placenta groot is en er dus sprake is van een volgroeide baby. De politie is vervolgens erbij gehaald.

De moeder weigerde te zeggen waar de baby was. De politie wist haar woonadres te achterhalen en ging ernaartoe voor onderzoek. Het lijkje van de baby is aangetroffen in de woning. De verschillende politie-eenheden zijn ter plaatse bezig met het onderzoek. Later meer.