Beveiligingsbedrijf in Suriname opent eigen winkel

De Surinaamse samenleving is reeds bekend met de organisatie Professional Private Security oftewel PPS, welke inmiddels ruim 30 jaar beveiligingsdiensten biedt. Naar aanleiding van de toenemende vraag in de markt naar veiligheids- en comfortproducten heeft PPS besloten om een winkel te openen; The PPS Store.

The PPS Store biedt een scala aan producten welke zowel het gevoel van veiligheid als comfort verhogen. Het assortiment bestaat uit innovatieve artikelen voor, onder andere, woningen waaronder alarmsystemen, home automation producten en verschillende soorten verlichting en praktische artikelen voor, met name, ouderen welke hun leven aanzienlijk kunnen vergemakkelijken. Tevens zal op korte termijn worden gestart met de PPS Health Afdeling binnen The PPS Store, waarbij producten te huur of te koop zullen worden aangeboden aan mensen met een tijdelijke of permanente beperking, zoals krukken, rolstoelen, rollators en veiligheidsproducten voor in de badkamer.

Deze zal winkel ook fungeren als een additionele Point of Sale waar klanten van PPS terecht kunnen voor verschillende diensten. De winkel biedt huidige klanten de mogelijkheid om afspraken te maken met de betreffende afdeling van PPS voor een storing, onderhoud of een locatiebezoek voor het doen van een opname ten behoeve van de uitbreiding van een reeds bestaand alarmsysteem.

Ook zal het mogelijk zijn om hier facturen in te zien en te betalen. Daarnaast kunnen (potentiële) nieuwe klanten bij The PPS Store afspraken maken met de betreffende afdeling van PPS voor een intake gesprek en voor een locatiebezoek ten behoeve van een opname voor de installatie van een nieuw alarmsysteem.

The PPS Store is gevestigd aan de Nicolaas van Meertenlaan/Verlengde Gemenelandsweg 41. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9:00 – 18:00 uur.