Nederland: ‘Geen contact met Brunswijk onderhouden behalve bij functionele noodzaak’

“De Nederlandse regering zal geen contact met vicepresident Brunswijk onderhouden, behalve als hier een functionele noodzaak voor is.” Dat heeft de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok, mede namens de minister van Handel en Ontwikkelingssamenwerking vrijdag 2 oktober in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.

De brief van de minister die hier te downloaden is, gaat over de actuele ontwikkelingen in Suriname en de inzet van het Kabinet. Dit naar aanleiding van de recente verkiezingen in Suriname en het in juni aangevraagde overleg met de Kamer over Suriname.

Volgens minister Blok is de positie van vp Brunswijk een aandachtspunt in de relatie met de nieuwe regering. Ronnie Brunswijk is in 1999 door de rechtbank Haarlem bij verstek veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf voor cocaïnehandel.

In de brief staat verder dat ook voormalig president Bouterse, die in zijn hoedanigheid als president diplomatieke onschendbaarheid genoot, nog een straf in Nederland moet uitzitten. Hij werd in 2000 bij verstek veroordeeld door het Gerechtshof in Den Haag tot 11 jaar gevangenisstraf voor de handel in cocaïne.

Suriname levert geen onderdanen uit is ook in de brief te lezen.