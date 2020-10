President decoreert burgers in verband met 100 jaar SVB

President Chandrikapersad Santokhi heeft in verband met het 100 jarig bestaan van de Surinaamse Voetbalbond (SVB) 52 burgers gedecoreerd. Het gaat om voorzitters van de lidbonden en prominenten binnen de voetbalsport. Het staatshoofd sprak van een geweldige mijlpaal voor de Surinaamse voetbalsport. In 100 jaar zijn er organisaties ontstaan en verdwenen maar de SVB bestaat er nog. Dat is iets om trots op te zijn gaf het staatshoofd aan.

De president bracht een ode uit aan de oprichters, besturen en leden van de organisatie, die het mogelijk hebben gemaakt dat deze organisatie een belangrijke rol vervult in de maatschappij. Dit heugelijk feit zou uitbundig gevierd worden, maar door de COVID-19 situatie moest van deze wijze van feestviering worden afgeweken. Het was de bedoeling dat het Franklin Essed Stadion op feestelijke wijze in gebruik zou worden genomen en het spelen van een interlandwedstrijd.

Het staatshoofd memoreerde de topprestatie van de nationale selectie door het vorig jaar zich te plaatsen voor deelname aan de Concacaf Gold Cup. Ook binnen de Nations League schopte Surinames aanvaller Gleofilo Vlijter het om zich de kronen tot topscorer. De COVID-19 pandemie heeft ook het voetbal in ons land getroffen, terwijl de nationale selectie internationale verplichtingen binnen de Concacaf en FIFA heeft. Met het ministerie van Volksgezondheid is er een special COVID-19 protocol ontwikkeld zodat de selectie zich kan voorbereiden voor deelname aan die wedstrijden.

Volgens Santokhi is het noodzakelijk dat de trainingen zo spoedig moeilijk worden opgepakt en gefaseerd zullen worden opgebouwd. Binnen de regering staan sport en topsport hoog op de politieke agenda, stelde de president. De coalitie is gebaseerd op de principes van eenheid. Sport is bij uitstek het middel dat mensen verbindt. Het staatshoofd riep de samenleving op de sporters te ondersteunen in hun streven om topprestaties te boeken. Bovendien levert sport een wezenlijke bijdrage voor een gezonde leefstijl en bevordert sociale cohesie.

De regering draagt de SVB en de voetbalsport een warm hart toe en ondersteunt de organisatie in haar streven haar doelen te bereiken, zoals deelname aan de komende WK kwalificatiewedstrijden en plaatsing voor de eindronde in 2022 in Qatar. Het is niet alleen een droom van de SVB maar ook een droom van de regering en de gehele samenleving, merkte het staatshoofd op. Door het juiste beleid te voeren, hard te werken en het bundelen van alle beschikbare talenten kan deze droom uitkomen.

Er zal door de regering een ontwerpwet worden ingediend waarbij buitenlandse topsporters van Surinaamse afkomst die voor ons land willen uitkomen van rechtswege de Surinaamse nationaliteit verkrijgen. Deze wet wordt in oktober van dit jaar ingediend bij De Nationale Assemblee (DNA). De regering erkent dat Suriname veel voordelen aan kan hebben vandaar dat deze wet aan het parlement wordt aangeboden. De wens die de SVB ook heeft uitgesproken is dat de 20% vermakelijkheidsbelasting op toegangskaarten zal aanpassen, speciaal om de voetbalsport te bevorderen.

De regering is ook gevraagd om de bouw van een nieuw Andre Kamperveen Stadion te ondersteunen. Dit stadion zal gebouwd worden met financiering uit de creditline van de regering van India. Inmiddels heeft de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking het traject om deze creditline aan te spreken opgestart en ingediend. Dit project zal binnen deze regeerperiode met de SVB gerealiseerd worden, garandeerde president Santokhi. Suriname heeft niet alleen topvoetballers afgeleverd, maar op clubniveau hebben teams als Robinhood, Transvaal, Inter Moengo Tapu en Leo Victor ons land positief op de kaart geplaatst.

President Santokhi vond het een voorrecht om enkele leden die voorgedragen zijn door de SVB te mogen huldigen. SVB-voorzitter John Krishnadath is de regering dankbaar voor de erkenning aan de 52 personen. Ook is hij blij dat de regering de garantstelling heeft gegeven voor de nieuwbouw van het Andre Kamperveen Stadion. Dit demonstreert dat de regering alle geloof heeft in de SVB, zei de voetbalbaas. Hij riep alle actoren op samen te werken aan de verdere ontwikkeling van de voetbalsport. Ook somde hij enkele zaken op die de bond de komende periode wenst te realiseren. Een van de zaken is het tillen van lokaal voetbal op alle niveaus naar een hoger plan en professionaliseren van de sport.

Vicepresident Ronnie Brunswijk, minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid en minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport, waren ook aanwezig om de burgers te huldigen in het kader van de viering van 100 jaar SVB.