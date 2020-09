Loting Concacaf Gold Cup maandag historisch moment voor Suriname

Aanstaande maandag 28 september is een historische dag voor Suriname. Dan vindt namelijk de loting plaats van de Concacaf Gold Cup in Miami (Verenigde Staten). Bij de loting worden de deelnemende landen verdeeld over vier potten en van daaruit geloot in vier groepen. Suriname zit in pot 3 (zie plaatje onder).

Voor de indeling van de potten is gekeken naar de FIFA-ranking van augustus 2020. Van de vier landen uit pot 1 werd vooraf bepaald in welke groep zij terecht zouden komen. Pot 4 bestaat uit de drie landen van de voorronde en het uitgenodigde land Qatar. De drie landen uit de voorronde zijn op het moment van de loting nog niet duidelijk, omdat die kwalificatiewedstrijden nog gespeeld moesten worden.

De Concacaf Gold Cup 2021 is de zestiende editie van de Concacaf Gold Cup, het voetbalkampioenschap van Noord- en Centraal-Amerika en de Caraïben. Het aantal landen dat meedoet is zestien. Suriname plaatste zich in november vorig jaar voor het eerst in de historie voor deze cup, door een zege van 2-1 in en tegen Nicaragua.

De voorrondes worden gespeeld van 2 juli tot 6 juli, de groepsfase begint op 10 juli en de Concacaf Gold Cup Finale 2021 wordt gespeeld op 1 augustus volgend jaar.