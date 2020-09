Commissie Valutawet en commissie Grondzaken geïnstalleerd

In Suriname zijn zaterdag twee presidentiële commissies geïnstalleerd door staatshoofd Chan Santokhi. Het gaat daarbij om de Commissie Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren (commissie Valutawet) en de commissie Grondconversie en herziening grondbeleid (commissie Grondzaken).

De commissie Valutawet is geïnstalleerd voor een periode van 3 maanden en zal zich bezighouden met de evaluatie van de valutawet, welke is goedgekeurd in het parlement op 23 maart 2020. “Het is onze taak om te kijken naar deze wet. Er zullen goede zaken zijn in de wet en ook goede zaken die nog opgenomen kunnen worden. Er zullen zaken zijn die vernietigend werken naar de samenleving, die zullen we moeten aanpassen”, aldus de Surinaamse president.

De commissie Grondzaken is voor een periode van 6 maanden geïnstalleerd ter regulering van het grondbeleid. Belangrijke zaken waarover de commissie zich zal buigen zijn grondconversie en het integraal evalueren van het grondbeleid.

In deze commissie nemen zitting verschillende overheidsvertegenwoordigers, alsook notarissen, taxateurs en juristen. Van de commissie wordt ook een bijdrage verwacht bij het formuleren van wetsproducten ter regulering van het grondbeleid.