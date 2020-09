Totaal aantal actieve COVID-19 gevallen in Suriname nu 108

Het aantal nieuwe COVID-19 besmettingen in Suriname is de afgelopen 24 uur toegenomen met 14. Deze nieuwe gevallen kwamen naar voren nadat het afgelopen etmaal 145 testen werden uitgevoerd. Het totaal aantal actieve gevallen bedraagt hierdoor 109. Dat blijkt uit de update zaterdagavond van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Hoewel de cijfers een dalende trend vertonen waarschuwen de autoriteiten voor een mogelijke tweede golf, indien men zich niet aan de maatregelen en aan de protocollen voor transport, werk, religieuze activiteiten en recreatie houdt.

Een van de aandachtspunten is dat er de afgelopen dagen op diverse social mediakanalen advertenties zijn geplaatst van bars, terrassen en cafe’s die events organiseren met DJ, Karaoke en live entertainment met zang. Ook worden er feesten georganiseerd in gesloten ruimtes met muziek.

Schreeuwen en luid praten, waaronder uiteraard ook zingen wordt gerekend, bij terras dining is volgens het protocol niet toegestaan. Ook feesten, inclusief huisfeesten blijven vooralsnog verboden. Bij overtreding zal krachtig opgetreden worden door de handhavingsautoriteiten.

Het ministerie van Volksgezondheid waarschuwt de bevolking om niet af te gaan op dergelijke events. “Over de gehele wereld en laatst nog in Nederland, zijn zulke bijeenkomsten in bars, clubs gebleken superspreader events te zijn voor het corona virus. Laten wij met z’n allen eraan werken om de verspreiding van COVID-19 in Suriname verder in te dammen” aldus het ministerie.