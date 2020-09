Vrijdag protestactie op Onafhankelijkheidsplein tegen forse verhoging brandstofprijzen

Vrijdag 25 september zal er geprotesteerd worden op het Onafhankelijkheidsplein in Suriname tegen de forse verhoging van de brandstofprijzen dinsdagochtend. Trekker van de actie is activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet.

De activist schrijft in zijn oproep op Facebook: Zakka benzine!! Of Joe sref kang zakka !!! Kom met je daf je pannen en potten !! We zijn bereid te helpen om Suriname op te bouwen maar we gaan ons zelf niet uithongeren voor mensen die vry lopen terwijl hun hebben gestolen !!!