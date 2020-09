Mannen plegen fraude om percelen Albina te verkopen die niet van hen zijn

De afdeling fraude van de Surinaamse politie heeft afgelopen week de 52-jarige voortvluchtige verdachte Robert Mampikin, waarvoor dit officieel opsporingsbericht was uitgegeven, aangehouden. De man die officieel Robert J. heet, wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De verdachte zou het strafbaar feit samen hebben gepleegd met de 43-jarige Bisoenpersad J., die in een eerder stadium aangehouden en in verzekering gesteld is. Deze verdachten hebben twee percelen verkocht zonder medeweten van de rechtmatige eigenaren.

De percelen zijn gelegen langs de weg naar Papatam te Albina. De verdachten hebben onder andere gebruikt gemaakt van een valse identiteitskaart, een stamboom en een uittreksel van het Centraal Bureau voor Burgerzaken(CBB).

Robert J. is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld door de politie meldt het KPS.