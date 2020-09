Man betaalde 16 personen met valse Amerikaanse dollars

De politie van Wageningen heeft op 19 september de 36-jarige Orpheo B. aangehouden vanwege het feit dat hij vals geld gebruikte om betalingen te doen. In dit geval gaat het om valse Amerikaanse dollars die hij gebruikte om onder andere winkeliers te betalen voor gekochte goederen.

Het Korps Politie Suriname meldt dat Orpheo een bekende van de politie en van justitie is. In de jaren 2011,2016 en 2019 is hij al in de gevangenis belandt voor het gebruiken van valse muntspeciën als betaalmiddel.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is Orpheo in verzekering gesteld. Uit het politie onderzoek tot nu toe blijkt dat Orpheo 16 personen betaalt heeft met valse Amerikaanse dollars.

Deze strafzaak is voor nader onderzoek overgedragen aan de afdeling Recherche Regio Midden meldt de Surinaamse politie.