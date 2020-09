Politie zoekt 52-jarige verdachte vanwege valsheid in geschrifte

Het Korps Politie Suriname heeft donderdag een opsporingsbericht naar buiten gebracht waarin de procureur-generaal bij het Hof van Justitie in Suriname de opsporing, aanhouding en voorgeleiding verzoekt/gelast van de Surinaamse verdachte Robert Andre Mampikin (foto).

Mampikin is geboren op 17 december 1967 te Paramaribo en heeft laatst gewoond aan de Verlengde Wilhelminastraat nummer 12 te Albina/Marowijne. Hij wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan gekwalificeerde valsheid en valsheid in geschrifte zoals omschreven in het Surinaams Wetboek van strafrecht.

Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze verdachte wordt verzocht om contact te maken met de Afdeling Fraude op de telefoonnummers 08963827; 08563597, de Command Center op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost schrijft de politie.