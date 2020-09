Problemen aan de pomp na aanpassing brandstofprijs boven SRD 10

In Suriname is de prijs van diesel en unleaded per ingaande 22 september aangepast. De literprijzen zijn door deze aanpassing boven de SRD 10 uitgekomen. Dit heeft vanmorgen op sommige plaatsen voor problemen aan de pomp gezorgd. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de digitale meter op de pompen technisch niet boven de 9 gaat.

Hierdoor is het bij tankstations even niet mogelijk om te tanken. De pompstations, die zijn bezocht door onze verslaggever, zijn daarom gestopt met de verkoop van brandstof. Ze wachten op technici die de apparaten moeten bijstellen.

De door ons bezochte stations zijn: On the Run, Blauwgrond, Roy Boedhoe Boniestraat en SOL Jozef Israelstraat.

De prijzen zijn:

Diesel – srd 10.33

Unleaded – srd 10.88

V Power – srd 11.05