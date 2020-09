VIDEO: Dambreuk Weg naar Zee; deel Brantimakkaweg weggespoeld

In het afgelopen weekend 19 op 20 september is er een wederom een dambreuk ontstaan te Weg naar Zee. Als gevolg hiervan is een gedeelte van de Brantimakkaweg weggespoeld.

Het ministerie van Openbare Werken heeft een aanemersbedrijf ingeschakeld die terstond begonnen is om middels een waterpomp het water terug te pompen naar de zee. Verder werden er gleuven op het weggedeelte gemaakt zodat het overtollig water kon wegstromen en de weg begaanbaar werd voor de bewoners.

Ook aan de dam worden er herstelwerkzaamheden uitgevoerd . Een delegatie bestaande uit LVV-minister Sewdien, rr-leden en andere actoren van het ressort hoorden de bezorgdheid en grieven van de buurtbewoners aan. Professor Naipal gaf ook informatie over het nut van de beplanting van Mangrove.

In het afgelopen weekend 19 op 20 september 2020 is er een dambreuk opgetreden in het ressort Weg naar Zee. Als gevolg… Posted by Bic Paramaribo Zuidwest on Tuesday, 22 September 2020