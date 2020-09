Een taxibusje is vanmiddag rond 15.30u na een aanrijding met een personenauto, gedeeltelijk op het voertuig belandt. De aanrijding vond plaats op de hoek van de Sir Winston Churchill- en Dageraadweg.

Een mast van de Energie Bedrijven Suriname is ook kapotgereden. Hoe de aanrijding precies plaatsvond is nog onduidelijk. De politie is ter plaatse bezig met het onderzoek.

Hieronder een filmpje van de situatie: