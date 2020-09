Meer dan de helft met corona besmette bewoners Kabalebo genezen verklaard

Meer dan de helft van alle met corona besmette bewoners van het bestuursressort Kabalebo in Suriname zijn inmiddels genezen verklaard. Tot en met vrijdag waren officeel in totaal 47 bewoners positief getest sinds de uitbraak in het gebied. Van de 47 zijn inmiddels 35 genezen verklaard en 2 overleden.

Om een verdere uitbraak tegen de gaan, geldt er momenteel een total lockdown in Kabalebo. Deze is dinsdag 8 september 20.00u ingegaan en is van kracht tot en met woensdag 23 september 05.00u.

Het gebied is ingaande zondag 6 september tot en met zondag 20 september ook op slot geplaatst door districtscommissaris Josta Lewis. Gedurende de twee weken is het niet toegestaan Kabalebo per land, water of lucht binnen te komen of te verlaten.

Afgelopen 24 uur heeft weer een coronapatiënt het leven gelaten in Suriname. Verder zijn 20 personen positief getest en daartegenover zijn 120 patiënten genezen verklaard. Momenteel zijn er 315 actieve cases.