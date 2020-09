Kabalebo twee weken op slot vanwege corona-uitbraak

Het bestuursressort Kabalebo in Suriname gaat ingaande zondag 6 september tot en met zondag 20 september op slot vanwege een uitbraak van het coronavirus in het gebied.

Districtscommissaris (dc) Josta Lewis zegt in een bekendmaking dat aan de hand van de cijfers gepresenteerd door de frontliners in het gebied te merken is dat er een COVID-19 uitbraak gaande is. Zaken dreigen uit de hand te lopen als er geen strengere maatregelen worden genomen.

Om een verdere uitbraak tegen de gaan heeft de dc op advies van de dienstdoende medici in het gebied besloten dat voor de komende twee weken: alle personen verkeer te land van en naar Paramaribo wordt stopgezet, alle personen verkeer te water van en naar Nickerie wordt stopgezet en alle personen verkeer via de lucht wordt stopgezet.

Gedurende de twee weken is het niet toegestaan het gebied binnen te komen of te verlaten. Hieronder de bekendmaking.