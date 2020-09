Ondanks beperkte vluchten naar Nederland toch smokkel 20kg cocaïne

Ondanks het feit dat er zeer weinig vluchten vanuit Suriname richting Nederland gaan, zijn drugssmokkelaars er toch in geslaagd om afgelopen weekend 20 kilo cocaïne via een KLM vlucht Suriname uit te smokkelen. Het verderfelijk spul werd afgelopen zondag op Schiphol onderschept.

Volgens de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT) waren de drugs verstopt onder panelen van het vrachtruim. Om de drugs daar te bewaren moet je de platen eerst losschroeven en verwijderen zegt een bron tegen de krant. De vraag is dan ook hoe het komt dat zo veel drugs de controle te Zanderij is gepasseerd schrijft dWT.

De drugs zaten op dezelfde vlucht waarmee de Surinaamse first lady Melissa Santokhi naar Nederland vloog. Volgens dWT zou er geen verband zijn tussen de drugsvangst en Santokhi of de regering. Het is dan ook opmerkelijk dat journalist Ivan Cairo het artikel de kop gaf: ‘Cocaïne in ‘vliegtuig’ first-lady Santokhi‘.