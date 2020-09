‘Bigi Boy’ brengt bezoek aan minister Emanuël en bespreekt toekomstige samenwerkingen

Minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) heeft Jairzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik samen met zijn coach en manager ontvangen op het departement Sportzaken. Dit gebeurde op woensdag 16 september. De Surinaamse UFC-vechter vond het noodzakelijk om een bezoek te brengen aan de nieuwe sportminister naar aanleiding van zijn onlangs gewonnen wedstrijd tegen Junior Dos Santos en te praten over zijn toekomstplannen.

Minister Emanuël is trots op de prestatie van ‘Bigi Boy’. Zij gaf aan zoveel mogelijk te helpen teneinde de carrièreplanning van de topsporter en de toekomstplannen te ondersteunen. Volgens de bewindsvrouw streeft regering Santokhi/Brunswijk ernaar om een Sport Academy op te zetten. De regering zal zich de komende vijf jaren sterk maken om sporters die prestaties neerzetten. Daarnaast ook deze groep steeds beter waarderen en te ondersteunen om meer succes te boeken en Suriname op de wereldkaart te plaatsen. “Wij willen sport dichterbij de samenleving brengen met name in het binnenland. Nieuw talent moet ontdekt worden en dit zullen we doen in samenwerking met de sportbonden en de commissariaten. Elke commissariaat zal in de toekomst een afdeling sport in het leven roepen om sport te decentraliseren”, aldus de minister.

Volgens Barend van Dijck, manager van ‘Bigi Boy’ wil het team samen met ROS nieuw talent ontdekken in het binnenland op het gebied van vechtsport. “De lokale gemeenschap in het binnenland leeft met ‘Bigi Boy’ mee” vertelt van Dijck aan de minister. “15 jaar terug hebben wij ‘Bigi Boy’ ontdekt te Rensproject en wij, met name ‘Bigi Boy’ voelen ons verplicht om het komende jaar talent te ontdekken. We zullen in 2021 een reis maken door heel Suriname om dit doel te bereiken. Verder hebben wij op agenda om een olympisch dorp neer te zetten voor bijkans 100 sporters. Dit dorp zal bestemd zijn voor jongeren die op een bepaald level van sport beoefenen. Deze groep zal daar klaargestoomd worden voor de internationale sportmarkt”.

Tot slot heeft de minister ‘Bigi Boy’ en zijn team voorgehouden om samen te willen werken in de toekomst. Het beleid en de richting waar het team naar toe wil gaan past binnen de regeeragenda. De minister zal een lid van het managementteam koppelen aan het team zodat de informatie doorstroom makkelijk is en om op deze wijze de ideetjes te kunnen bewerkstelligen voor land en volk. Aan het einde van het gesprek heeft minister Emanuël namens het ministerie een Gran Tangi Award en bloemstuk overhandigd aan de topsporter.