VIDEO: Buurtbewoner valt vermeende accudief aan met houwer

In Suriname heeft een vermeende dief afgelopen nacht diverse verwondingen opgelopen, toen hij aangevallen werd door een andere man met een houwer. Dat blijkt uit bewakingsbeelden die via social media gedeeld worden en hieronder te zien zijn. Volgens berichten op social media zou het gaan om een accudief die op heterdaad werd betrapt. De man met de houwer nam het recht in eigen handen.

Op de beelden is te zien dat de vermeende dief om 03.39u komt aanfietsen met een accu op zijn bagagedrager. Een man met een ontbloot lichaam en een houwer in zijn hand, vermoedelijk een buurtbewoner, loopt de weg op en begint op de fietser in te slaan met de houwer. De fiets en de accu vallen op straat en de man blijft de fietser aanvallen met de houwer.

Ook schopt en slaat hij de man daarbij. Uit de beelden blijkt dat de man op de fiets gewond is aan zijn handen. Hij gaat op zijn hurken terwijl andere buurtbewoners naar buiten lopen. Als hij uiteindelijk weg wil fietsen laat hij de accu liggen maar wordt hij tegen gehouden door een andere man.

De vermeende dief blijft dan op de grond zitten, waarschijnlijk wachtend op de politie. De redactie van Waterkant.Net verneemt van de Surinaamse politie dat er afgelopen nacht inderdaad een gewonde accudief is aangehouden aan de Grietjebiestraat te Paramaribo-Noord. De dief is een bekende van de politie.