Ai One biedt moderne en mobiele manier van inkopen doen in Suriname

Deze week is een nieuw mobile commerce platform in Suriname gelanceerd. De naam van de applicatie is Ai One en het staat voor ‘All in One’ omdat alle klanten nu mogelijkheid hebben om op een eenvoudige, veilige en effectieve manier aan hun inkopen te komen, zegt APPTASTIC het bedrijf achter deze innovatie.

De COVID-19 situatie in Suriname zorgt ervoor dat er voortdurend eraan gewerkt moet worden om de beweging van mensen en het contact dat zij met elkaar hebben, te minimaliseren. De Ai One applicatie biedt dé oplossing in veilig inkopen doen. Daarbij wint de klant ook tijd aangezien fysiek door de winkel lopen niet meer nodig zal zijn.

Uiteindelijk zorgt de hele ervaring met gebruik van deze applicatie voor een fijnere shopping ervaring aldus directeur en oprichter Rajiv Hieralal.

Consumenten kunnen na het downloaden van de gratis Ai One app al gebruik maken van de mogelijkheden die de app biedt. Er zijn voor hen geen extra kosten aan verbonden. Een voordeel voor gebruik is dat de klant in een oogopslag een overzicht heeft van de prijzen van de dienstverlener.

Met een bijdrage vanaf SRD 100 per maand kunnen ondernemers hun eigen virtuele winkel opzetten in de applicatie. Vooralsnog is het alleen mogelijk om snelle consumptie goederen in de app op te nemen. Ook voor de bestaande winkeliers is het eenvoudig gemaakt om de fysieke supermarkt om te kunnen zetten naar een moderne online winkel met behulp van een paar eenvoudige klikken. De applicatie heeft ook een aanbod van producten, foto’s en prijzen die geactiveerd kunnen worden door de winkelier.

De moderne manier van shoppen komt met deze mobiele applicatie tot uiting doordat de bestelling van de consument vooraf wordt klaargelegd. De klant moet de bestelling alleen ophalen op een tijdstip die ook in de applicatie aangegeven kan worden. Betaling kan ter plekke plaatsvinden (bij het ophalen van de bestelling).

Binnenkort wordt het afrekenen via online betaalopties ook mogelijk gemaakt.