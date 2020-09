Ontplofbare en gevaarlijke Stoffen in Suriname worden in kaart gebracht

In Suriname liggen reeds geruime tijd verschillende gevaarlijke ontplofbare middelen opgeslagen. Het gaat deels om in beslag genomen stoffen, anderzijds om chemicaliën en explosieven die onder andere in de mijnbouw gebruikt worden. De nieuwe werkgroep Inventarisatie en Advies Ontplofbare en Gevaarlijke Stoffen moet dit in kaart gaan brengen.

De verschillende stoffen worden legaal geïmporteerd en ergens opgeslagen. De werkgroep gaat inventariseren hoeveel van deze stoffen opgeslagen liggen, de wijze van opslag en of de protocollen hiertoe moeten worden aangescherpt. De commissievoorzitter is Melvin Linscheer.

Het onderwerp werd ook in Suriname actueel, nadat op 4 augustus jl. ontploft ammoniumnitraat in Libanon zorgde voor een grote explosie, waardoor een groot deel van de Libanese hoofdstad werd verwoest en ten minste 190 mensen om het leven kwamen.

De werkgroep bestaat uit elf leden met vertegenwoordigers van de ministeries van Justitie en Politie, Defensie, Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing (NCCR) en het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV).

Zij heeft bij haar installatie gisteren drie maanden de tijd gekregen van de Surinaamse president Santokhi, om advies uit te brengen over de hoeveelheden en wijze waarop deze stoffen zijn opgeslagen.