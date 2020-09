Man die overleed na bijenaanval was gaan jagen en vissen

Dit is de man die zaterdag 5 september jl. tragisch om het leven kwam, na een aanval door een zwerm Braziliaanse bijen. Het gaat om de 33-jarige Donovan Emanuelson die volgens het Korps Politie Suriname van plan was, om samen met een vriend te gaan vissen en jagen in een stuk bos te Houttuin.

Volgens verklaring van de vriend hoorde hij en ook het latere slachtoffer een gezoem, toen zij op het punt stonden het bos in te gaan. Vervolgens werden zij aangevallen door een zwerm Braziliaanse bijen. De vriend gaf verder aan dat hij hard weg rende met Donovan achter hem aan.

Toen zij zich op een weiland bevonden keek de vriend om en zag dat Donovan op de grond lag en dat bijen hem aanvielen. In tegenstelling tot Donovan wist zijn vriend zichzelf in veiligheid te brengen. Donovan heeft de aanval van de bijen helaas niet overleefd schrijft de politie.

Brandweerlieden haalden het ontzielde lichaam van het slachtoffer uit het weiland. Een ingeschakelde arts stelde de dood van Donnevan Emanuelson officieel vast waarna zijn ontzielde lichaam, in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie, door de politie van het bureau Houttuin is afgestaan aan zijn nabestaanden.