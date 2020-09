Regering bespreekt aanpak COVID-19 vraagstuk en gevolgen daarvan voor samenleving

De regering in Suriname heeft zondag van gedachten gewisseld met de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), Gaming Board, Transport Sector en de Horecasector, over de aanpak van het COVID-19 vraagstuk en de gevolgen daarvan voor de samenleving. De gesprekken werden geleid door vice-president Ronny Brunswijk, bijgestaan door leden van het Outbreak Management Team. Ook een deel van de ministerraad was tijdens de gesprekken aanwezig.

De gesprekken vonden plaats in de vergaderruimte van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en zijn zeer vruchtbaar verlopen. Er is beraadslaagd over het trekken van een balans tussen de gezondheidszorg en de aandacht voor de economie. Na met deze groepen gesproken te hebben is er binnen het Beleidsteam COVID-19 van gedachten gewisseld over dit vraagstuk.

De uitdaging is nog steeds het overgaan tot eventueel versoepeling van de maatregelen, het verder oppakken van de economie temidden van de COVID-19 pandemie tegen de achtergrond van de zorgcapaciteit. Uit presentaties van medische deskundigen is gebleken, dat het aantal besmettingen een dalende trend vertoond.

Tijdens de meeting waar ook leden van De Nationale Assemblee aanwezig waren zijn ondermeer de volgende zaken aan de orde gekomen te weten armoedebestrijding, awareness van het volk, werkloosheid en onderwijs.

Op maandag 7 september 2020 zullen de gesprekken voortgezet worden maar dan in aanwezigheid van president Chandrikapersad Santokhi. Het staatshoofd zal zich daarbij ondermeer breedvoerig laten informeren over de actuele stand van zaken met betrekking tot de aanpak van het COVID-19 vraagstuk in ons land.