31 bewoners Kabalebo positief getest op coronavirus

Er zijn nu officieel in totaal 31 bewoners van het bestuursressort Kabalebo in Suriname positief getest op het coronavirus. Van de 31 zijn inmiddels 4 genezen verklaard en 2 overleden.

Momenteel is er een uitbraak van het virus in het gebied. Kabalebo is ingaande zondag 6 september tot en met zondag 20 september op slot geplaatst door districtscommissaris (dc) Josta Lewis. Dit om een verdere uitbraak tegen de gaan.

Het besluit van de dc volgt op advies van de dienstdoende medici in het gebied. Gedurende de twee weken is het niet toegestaan Kabalebo per land, water of lucht binnen te komen of te verlaten.

De afgelopen 24 uur zijn maar liefst 8 coronadoden genoteerd in Suriname. Verder zijn 26 personen positief getest en 68 patiënten genezen verklaard.