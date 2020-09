Afgelopen 24 uur 8 coronadoden genoteerd in Suriname

De afgelopen 24 uur zijn er 8 coronadoden genoteerd in Suriname. Dat blijkt uit de teller op de officiële COVID-19 website. De teller van het aantal doden stond zaterdagavond op 77 (plaatje links). Een dag later, bij de update zondagavond, is dat inmiddels 85 (plaatje rechts).

Uit de nieuwe cijfers blijkt dat het aantal nieuwe gevallen zondag een stuk omlaag is gegaan naar 26, vergeleken met 68 op zaterdag. Ook zijn er zondag meer dan 60 mensen genezen.

Ondertussen heeft de Surinaamse regering zich met een aantal actoren gebogen over de aanpak van het COVID 19 vraagstuk en de gevolgen daarvan voor de samenleving.

De gesprekken werden geleid door vicepresident Ronny Brunswijk, bijgestaan door leden van het Outbreak Management Team. Ook een deel van de ministerraad was tijdens de gesprekken aanwezig.

De cijfers van zaterdag en zondagavond op de officiële COVID-19 website.