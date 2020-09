Gestolen hondje terug, kinderen super blij

Deze kinderen zijn super blij dat hun gestolen hondje Chanel weer terecht is. De Maltipoo Shih Tzu pup werd zondag bij de poort van hun huis in Suriname gestolen. De diefstal werd door een bewakingscamera vastgelegd en is hieronder te zien.

De dief kon snel worden aangehouden, maar had het dier niet meer in bezit en weigerde in eerste instantie te vertellen waar Chanel was. “Een heler voelde gisterochtend nattigheid en koos eieren voor zijn geld. Hij heeft Chanel gisteravond gebracht. We zijn heel erg blij” aldus de moeder van de kinderen tegen Waterkant.Net.

De heler zou het hondje voor 1.000 SRD hebben gekocht van de drugsverslaafde man, die het hondje wegnam. Hij beweerde dat hij niet wist dat het om een gestolen hond ging toen hij de pup kocht. Daarna verkocht de heler het dier aan zijn vriend, die het voor zijn vriendin zou hebben gekocht.

De Maltipoo Shih Tzu hondjes zijn zeer gewild en kosten in Nederland rond de 800 euro. De heler bracht de hond gisteravond terug en de kinderen zijn weer gelukkig (foto).