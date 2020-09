Zus verwondt zusje met haarkam in hals na ruzie over koken

Een ruzie tussen twee zussen over wie als eerst zou gaan koken is geëindigd in een mishandeling. De oudere zus verwondde haar jongere zus daarbij met een haarkam in de hals, meldt de Surinaamse krant Times of Suriname.

Het slachtoffer moest met de ambulance vervoerd worden voor medische behandeling. De politie kreeg de melding van het voorval, waarbij sprake zou zijn van een steekverwonding en ging ter plaatse voor onderzoek.

De politie schakelde een ambulance in om het slachtoffer af te voeren. De verdachte is aangehouden en overgebracht naar het bureau.