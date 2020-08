VIDEO: Bewakingscamera legt vast hoe man dit hondje steelt

Een brutale dief heeft dit hondje genaamd Chanel, zondag gestolen op een woonadres in de omgeving Uitvlugt/Kasabaholo. De man werd daarbij vastgelegd door een bewakingscamera. Op onderstaande beelden is te zien dat de man komt aanlopen bij het woonadres aan de Ronaldlaan en vanaf buiten zijn hand door de poort steekt en een hondje naar zich toe roept.

Er waren op dat moment twee hondjes op het erf. De man probeert het een paar keer en op een gegeven moment pakt hij een van de hondjes bij z’n pootje en tilt het dier door de spijlen van de poort naar buiten. De dief loopt vervolgens met het beestje van 2,5 maanden oud weg. Op de camerabeelden is te zien dat het gaat om een oudere man met een rood mondkapje.

Het gezin waar het hondje thuis hoort, heeft de beelden online gezet in de hoop dat iemand de man herkent. “Volgens getuigen was hij op de hoek samen met een slanke heer. Ze hebben Chanel te koop aangeboden aan diverse personen. Wie helpt ons Chanel terug te vinden? We zijn erg droevig: help ons!” schrijven ze op Facebook.

De heer des huizes verteld zojuist aan de redactie van Waterkant.Net dat de dief inmiddels opgepakt is en op het politiebureau Uitvlugt zit. Hij wil echter niet vertellen waar het hondje is, dus de zoektocht duurt voort. Informatie kan doorgegeven worden via 8742317.

De benadeelde vertelde verder dat er de afgelopen periode meerdere honden in de omgeving zijn gestolen. De dader in deze zaak is een 60-plusser, vermoedelijk een verslaafde dakloze.