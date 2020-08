Braziliaanse man doodgekapt in Lawagebied Suriname

In het Lawagebied is afgelopen vrijdag het lijk van een man aangetroffen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het zou gaan om een Braziliaanse man. Zijn lichaam werd door dorpsbewoners langs de rivier aangetroffen.

De Surinaamse politie werd ingeschakeld en de Recherche Oost ging ter plaatse voor onderzoek. Daarbij bleek dat het stoffelijk overschot een kapwond in de nek had. Wie hiervoor verantwoordelijk is, is nog niet duidelijk.

Het lijk van de man is inmiddels afgevoerd naar Paramaribo. De politie heeft de zaak in onderzoek.