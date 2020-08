125 overtreders total lockdown overgebracht naar Politieacademie

Verschillende politie-eenheden hebben tijdens de total lockdown van vrijdag 28 augustus tot zondag 30 augustus in totaal 125 overtreders aangehouden en overgebracht naar de hal op het terrein van de Politieacademie in Suriname.

De Surinaamse overheid heeft de total lockdown van vrijdag 20.00u tot zondag 05.00u als coronamaatregel ingesteld, omdat gebleken is dat veel mensen juist vrijdag- en zaterdagavond uitgaan.

President Chandrikapersad Santokhi heeft zondagavond in een televisietoespraak de COVID-19-maatregelen met nog twee weken verlengd. De total lockdown is ook aangepast. Deze is nu van vrijdag 20.00u tot en met maandag 05.00u.

Het afgelopen 24 uur zijn er 55 nieuwe besmettingen bijgekomen en 82 personen genezen verklaard. Het aantal besmettingen sinds de uitbraak begin maart is met de nieuwe gevallen gestegen naar 4.009. Er zijn momenteel 869 actieve cases.