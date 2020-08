Moeder gooit kokend water op slapende 6-jarige zoon

Een moeder heeft vanmorgen op een adres in Wanica kokend water gegooid op haar 6-jarige zoon T.S. De jongen heeft brandwonden over zijn geheel lichaam opgelopen en is in allerijl vervoerd naar de Spoedeisende Hulp voor medische behandeling.

Het vermoeden bestaat dat de moeder overging tot de handeling omdat haar zoon maar bleef doorslapen ondanks zij hem meerdere keren wekte. Zij was tijdens het wakker maken bezig water te koken. Na het voorval bracht een oom van T.S. hem naar de politie van Santo Dorp.

De aangifte is opgenomen en de politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de moeder. Het onderzoek duurt voort.