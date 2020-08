Oorzaak verkeersongeval waarbij 2 vrouwen omkwamen nog niet bekend

Het Korps Politie Suriname heeft zojuist laten weten dat het nog niet duidelijk is hoe het kwam dat het voertuig, waarin de 21-jarige Joella Renfurm en de 23-jarige Sarah Wartes zaten, gisteren over de kop sloeg en in de trens belandde. De twee jonge vrouwen verloren daarbij het leven. Het voertuig is hangende het onderzoek in beslag genomen door de politie.

De politie van het bureau Geyersvlijt kreeg op vrijdagmiddag 28 augustus de melding van een verkeersongeval in de Mayalaan. Politieambtenaren gingen ter plaatse voor onderzoek en troffen een auto in een trens, die loopt langs de Mayalaan. Er zaten twee jonge vrouwen in het voertuig en zij vertoonden geen teken van leven.

De brandweer werd ingeschakeld en brandweerlieden zorgden ervoor dat de twee slachtoffers uit het voertuig gehaald werden. Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood vast van Joella en Sarah. In opdracht van het Openbaar Ministerie zijn de ontzielde lichamen, door de politie, in beslag genomen voor obductie.

Uit het voorlopige politie onderzoek is naar voor gekomen dat Joella Renfurm het voertuig bestuurde en dat Sarah Wartes de mede-inzittende was. Het voertuig ging op een gegeven moment over de kop en belandde in de trens meldt de Surinaamse politie. Het onderzoek is in volle gang.