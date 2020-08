Vrouwen overleden nadat auto over de kop sloeg en in trens belandde

In Suriname zijn vrijdag twee jonge vrouwen om het leven gekomen na een eenzijdig verkeersongeval. Het zou gaan om de 21-jarige Joella Renfrum en de 23-jarige Sarah Wartes, melden Surinaamse media.

De auto waarin de twee zaten zou over de kop zijn geslagen en in een trens terecht zijn gekomen aan de Wolframstraat, nabij Bridge Village. De stoffelijke overschotten van de slachtoffers waren nog in de auto, toen deze uit de trens werd gehaald

Over de toedracht is nog niet veel duidelijk. De politie heeft de zaak in onderzoek.