Minister Nurmohamed zet ontheven ambtenaren weer in

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW), zal alle ambtenaren die op de loonlijst staan en thuisblijven, wederom inzetten. Het gaat om ambtenaren die onder het mom van gewijzigde beleidsinzichten jaren ontlast waren uit hun taken. Hij heeft donderdag op het hoofdkantoor van OW, de eerste groep van 3 personen gerehabiliteerd.

Nurmohamed zei dat hij bij zijn aantreden als minister al vroeg is geconfronteerd met problemen rond dienstvoertuigen en personeel. Hij wil een transparante aanpak van deze kwesties. Van de afdeling Personeelszaken heeft hij vernomen dat er 20 tot 30 ambtenaren thuis waren gezet. Ook was er een lijst met namen van 30 tot 50 personeelsleden met een academische achtergrond, die waren ontheven. Die dossiers worden doorlopen in september, omdat deze een review krijgen en meer tijd in beslag zullen nemen.

De bewindsman zei verder te hopen dat andere ministeries dit voorbeeld volgen. “Dit moet een signaal zijn voor politiek Suriname: dat wat niet rechtvaardig is, liever niet doen. En als wij iets doen, laat het dan goed beargumenteerd zijn, zodat iedereen weet wat er aan de hand is. Wij dienen voorzichtig om te gaan met de mens. Vooral in deze crisistijd kunnen wij het ons niet permitteren om mensen thuis te zetten met behoud van salaris, terwijl er genoeg werk te doen is. Ik hoop dat andere ministeries dit voorbeeld zullen volgen.”