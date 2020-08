Politie schiet DNV’er neer bij vluchtpoging

Een lid van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) in Suriname, is vrijdagavond door de Surinaamse politie neergeschoten. Dit gebeurde nadat de man probeerde te vluchten, toen hij op het politiebureau zat vanwege bedreiging.

De DNV’er zou eerder op de dag zijn buren hebben bedreigd, waarna de politie werd ingeschakeld. Hij werd door de agenten meegebracht naar het politie bureau. Daar zag hij kans om uit het bureau te lopen waarna hij met een voertuig probeerde te vluchten.

De verdachte negeerde daarbij het bevel om te stoppen, waarna de politie gericht schoot. Hij werd daarbij in zijn been geraakt. Om 01.50u was een ambulance ter plekke (foto) om hem af te voeren naar de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis.

Bij zijn aanhouding had de man een machinepistool, vermoedelijk een FN P90 bij zich. Dit soort wapens wordt internationaal veel gebruikt bij veiligheidsdiensten: