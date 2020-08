Cartoonist wilde Brunswijk neerzetten als iemand die ‘apetrots’ is dat hij vp is

De cartoonist die verantwoordelijk is voor de tekening waarin vice-presiden Ronnie Brunswijk werd voorzien van een apenstaart, heeft aangegeven dat hij absoluut geen racistische motieven had met zijn cartoon. Cartoonist Reinier Asmoredjo (foto) zegt tegen ABC dat hij de uitdrukking ‘apetrots‘ in zijn hoofd had bij het tekenen en slechts wilde uitbeelden dat Brunswijk heel trots is op het feit dat hij vp van Suriname is.

De cartoon gaat over de live uitzending van de ABOP waarin Brunswijk tijdens een toespraak even stopte en mensen attendeerde op het feit dat er onderaan het scherm ‘vice-president Brunswijk‘ stond. Iets waar de vp trots op is. En dat is ook precies wat Asmoredjo wilde uitbeelden, zegt hij.

Het was niet zijn bedoeling mensen te beledigen met de bekende uitdrukking ‘apetrots’ zegt hij in het interview hieronder. Asmoredjo en Dagblad Suriname hebben inmiddels hun verontschuldigingen aan de samenleving en de vice-president aangeboden.