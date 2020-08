Dagblad Suriname biedt excuses aan vp Brunswijk en stopt met cartoon

De Surinaamse krant Dagblad Suriname heeft zojuist in een verklaring haar excuses aangeboden aan vice-president Ronny Brunswijk, haar lezers en het volk van Suriname. De klant publiceerde op woensdag 26 augustus 2020 een beledigende cartoon waarin Brunswijk was voorzien van een apenstaart.

De krant geeft toe dat ze de plank hiermee hebben misgeslagen. “Vanuit de redactie van Dagblad Suriname kunnen wij de reacties hierop dan ook volkomen begrijpen” is in de verklaring te lezen, die verder als volgt luidt:

De cartoonist van FAWAKA is inmiddels 18 jaar verbonden aan de krant en heeft in die tijd 5400 karikaturen ingezonden die gepubliceerd zijn geweest. Door deze lange relatie werd hem dan ook de nodige artistieke vrijheid en creativiteit geboden en was het vertrouwen dus erg hoog. Hierdoor is de vorige editie voorbij de final check gekomen zonder grondige screening. Dit had nooit mogen gebeuren.

Wij vonden het noodzakelijk om onze lezers een verklaring te geven over hoe dit kon gebeuren, maar deze verklaring is zeker geen excuus. Ook dat zien wij in. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij ons en deze nemen we zeker op ons.



Dagblad Suriname zal het karikatuur FAWAKA vanaf heden stop zetten. Wij zullen een onderzoek instellen naar het screeningsprocess en deze herstructureren waar nodig.

De nodige veranderingen die intern aangebracht moeten worden naar aanleiding van het voorgenoemde onderzoek zullen gedaan worden op advies van een onafhankelijke derde partij. Hieromtrent zal Dagblad Suriname de gemeenschap ook inlichten.



Namens de redactie van Dagblad Suriname willen we onze welgemeende excuses aanbieden aan de Vice-President Ronny Brunswijk, onze trouwe lezers en het volk van Suriname. Wij zullen ernaar streven om het vertrouwen van het volk terug te winnen.