Ook politieagent aangehouden bij onderschepping 31 kg marihuana in Nickerie

De politie heeft dinsdagavond ruim 31 kilogram marihuana onderschept in een boot bij de Clarasluis in het district Nickerie. De drugs zijn gesmokkeld van Guyana naar Suriname. Een politieagent, twee mannen en twee Guyanese vrouwen zijn aangehouden en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Politiewoordvoerder, hoofdinspecteur Humphrey Naarden, zegt dat de politie een tip binnenkreeg dat er gesmokkeld zou worden bij de Clarasluis. De sterke arm ging voor onderzoek ter plaatse. Nabij de locatie troffen zij een politieagent aan die genezen is verklaard van COVID-19 en nog in thuisquarantaine moet blijven. Zijn collega’s vroegen hem toen wat hij over straat doet gezien hij nog in thuisquarantaine moet blijven. De verdachte agent gaf een verklaring maar zijn collega’s vertrouwden de zaak niet. Op een gegeven moment reed de aangetroffen agent weg. Zijn collega’s reden ook weg van de locatie maar twee van ze bleven gedekt achter om te kijken als er iets verder zou gebeuren op de plaats.

Kort nadat de agenten waren vertrokken kwamen twee bromfietsers aangereden op de plaats. Zij werden meteen staande gehouden door de twee agenten die waren achtergebleven. Terwijl de agenten hun aan de tand voelden hoorde zij een boot op de rivier naderen. Plotseling ging de mobiel van een van de bromfietsers over. Er werd opgenomen en de persoon aan de lijn vroeg als het veilig was om aan wal te komen. De verdachte had geen andere keus en antwoordde met ja.

Intussen hadden de twee agenten op locatie hun vertrokken collega’s geallarmeerd over het voorval die toen terug kwamen. De boot kwam bij de sluis aan en de inzittenden werden verrast door de twee agenten. Enkele mannen die op de boot waren zagen kans te vluchten. Het gelukte de politie wel twee Guyanese vrouwen aan te houden. Bij onderzoek in de boot is toen ruim 31 kilogram marihuana aangetroffen en in beslag genomen.

Plotseling kwam de agent die in thuisquarantaine moet blijven weer aangereden op de locatie. Hij werd toen ook meteen aangehouden door zijn collega’s. Het vijftal is in verzekering gesteld voor overtreding van de Wet Verdovende Middelen, overtreding van de Vreemdelingenwet, mensensmokkel en deelneming aan een criminele organisatie. Het onderzoek duurt voort.