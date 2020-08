15-jarig vermist meisje van huis gelopen na woordenwisseling met moeder

De politie in Suriname, afdeling Bestrijding Zware Criminaliteit, heeft zojuist een opsporingbericht naar buiten gebracht waarin zij de bevolking vraagt om uit te kijken naar dit 15-jarig meisje. De tiener genaamd Amalia Maxima kersten, is sinds dinsdag 18 augustus 2020 vermist.

Volgens de Surinaamse politie is ze omstreeks 13:00u, na een woordenwisseling met haar moeder, van diens woning aan de Zapatero houtstraat nummer 49 te Wanica vertrokken met onbekende bestemming. Ze was gekleed in een blue black jurk met figuurtjes erop en slippers.

Het meisje van gemixte komaf (Hindoestaans/Indiaans/Braziliaans) is sedertdien niet huiswaarts gekeerd.

Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze vermiste wordt verzocht om contact te maken met de politie van de Afdeling Jeugdzaken op de telefoonnummers 404565; 404756, de Centrale Meldkamer op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.