Andy Rusland trekt zich terug uit Raad van Commissarissen bij EBS

Andy Rusland, president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de NV Energiebedrijven Suriname (EBS), zou zich hebben teruggetrokken uit de RvC. Dat meldt ABC Online Nieuws zojuist.

Rusland werd deze maand op voordracht van de ABOP, benoemd tot president-commissaris van de EBS. Kort na zijn benoeming werd er aangifte tegen hem gedaan, wegens mogelijke overtreding van de anti-corruptiewet

Steve Geerlings, bondsvoorzitter bij de EBS Werknemers Organisatie (OWOS), zegt tegen ABC dat hij het bericht over terugtrekking van Rusland, tot nu toe via de onofficiƫle kanalen ook ontvangen heeft.

OWOS had in een verklaring vorige week aangegeven dat ze Rusland had verzocht pas op de plaats te maken, zodat een onderzoek zijn eventuele onschuld kan bewijzen.