Aangifte tegen Andy Rusland en Otmar Sibilo wegens overtreding Anti-corruptiewet

Bij de procureur-generaal van het Hof van Justitie in Suriname, is woensdag aangifte gedaan tegen Andoyo (Andy) Rusland, president-commissaris bij de EBS en Otmar (Otje) Sibilio, directeur OLIBIS NV. Dit inzake overtreding van de Anti-corruptiewet en het grootschalig benadelen van de EBS en/of de staat Suriname.

De twee zouden op slinkse wijze profiteren van de financieel belabberde situatie binnen de EBS. In de aangifte wordt uiteengezet hoe er middels aanbestedingsfraude een continue claim op de valuta-inkomsten van de EBS wordt gelegd door één bedrijf dat er grof geld aan verdient. Dat bedrijf zou volgens de aangifte de firma OLIBIS NV van Sibilo zijn.

Hoewel OLIBIS dus zaken doet met EBS, beschikt het niet over enige kennis of capaciteit om een energiecentrale te ontwerpen laat staan te bouwen of enige technische activiteit te ontplooien. De strategie van OLIBIS is om gebruik te maken van haar connecties met de EBS. Het bedrijf is in feite een lege huls die puur wordt gebruikt om corruptie te faciliteren, aldus verwoord in de aangifte die hier te downloaden is.

Als een leverancier zaken wil doen met de EBS, dan wordt zij verplicht met OLIBIS als partner samen te werken. OLIBIS verkrijgt het contract met de EBS en huurt de werkelijke leverancier dan in om het werk uit te voeren. OLIBIS heeft dan verder geen rol afgezien van ervoor waken dat het geld blijft binnenstromen.

Alle feiten wijzen er op dat er in deze sprake is van corruptie en wel het gunnen van werkzaamheden van tientallen miljoenen USD aan het bedrijf OLIBIS. Hierbij wordt misbruik gemaakt van de financieel slechte positie van de EBS om OLIBIS te kunnen selecteren omdat alleen dit bedrijf zogenaamd een financieringsoptie kan aanbieden. Hierdoor wordt effectief het gehele aanbestedingsproces omzeild.

In de aangifte die hier te downloaden is wordt de werkwijze binnen deze corruptiezaak verder uitgelegd.