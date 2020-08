COVID-19: 79 nieuwe gevallen, nu meer dan 1.000 actieve cases

Het afgelopen 24 uur zijn 79 personen positief getest op het coronavirus en daartegenover zijn 43 genezen verklaard. Suriname heeft nu 1.014 actieve cases. Het aantal besmettingen sinds de uitbraak begin maart is met de nieuwe gevallen gestegen naar 3.295.

In totaal zijn 2.227 personen genezen verklaard. In de ziekenhuizen worden nu 143 personen verpleegd. 17 patiënten worden verpleegd in de intensive care units. Er zijn nu 513 personen in quarantaine en 910 patiënten zijn in isolatie. Het virus heeft het leven gekost aan 54 personen.

De situatie is zeer ernstig zei president Chandrikapersad Santokhi woensdagmiddag op een persconferentie. De regering heeft de COVID-19 maatregelen verscherpt en een totale lockdown aangekondigd voor komend weekend. De totale lockdown is van vrijdag 21 augustus 20.00u tot en met zondag 23 augustus 05.00u.