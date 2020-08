Vrouw van doodgeschoten ondernemer aangehouden

De vrouw en een arbeider van de op dinsdagavond 11 augustus om het leven gebrachte ondernemer Shamdath Ragoebir zijn op dinsdag 25 augustus aangehouden en in verzekering gesteld. Dat meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

De vrouw is aangehouden ter zake diefstal of verduistering van een groot geldbedrag in vreemde valuta, een grote partij gouden sieraden en elektronische apparaten. De arbeider verdacht wordt van medeplichtigheid aan diefstal of verduistering van het geldbedrag, sieraden en apparatuur.

Volgens de politie hebben de twee verdachten vermoedelijk na de dood van de ondernemer de diefstal of verduistering gepleegd.