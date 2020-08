In Suriname is afgelopen 24 uur opnieuw iemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat blijkt uit de update van de teller op de officiële COVID-19 website. Het gaat om een persoon die overleden is in het Regionaal Ziekenhuis Wanica. Het aantal coronadoden tot nu toe bedraagt nu 58.

Uit de update blijkt ook dat er 38 nieuwe gevallen zijn bijgekomen. De meeste gevallen zijn in Paramaribo en Wanica. Er is ook goed nieuws want er zijn de afgelopen 24 uur 129 personen genezen.