VIDEO: President Santokhi gaat in op benoeming firstlady bij RvC Staatsolie

De Surinaamse president Santokhi is zondagavond in het programma Krin Taki ingegaan op de benoeming van zijn vrouw als lid van de Raad van Commissarissen bij Staatsolie NV. Santokhi gaf duidelijk aan dat zijn vrouw Melissa vanwege haar diverse opleidingen alle competenties in huis heeft, om als goed jurist een sterke bijdrage te leveren aan de RvC van Staatsolie.

“Staatsolie zal in de toekomst diverse nationale en internationale overeenkomsten sluiten. Er zal juridische kennis nodig zijn om ervoor te zorgen dat de inkomsten van het bedrijf bij het volk van Suriname terechtkomen. Dan hebben we in de RvC ook een jurist nodig die de zaken goed kan monitoren. Iemand die het Surinaams recht, maar ook International Business Law goed kent” aldus de president.

Santokhi zegt hierover dat Melissa Santokhi een hoog opgeleide vrouw is, die haar masters in Internationale Business laws en haar rechtenopleiding heeft afgerond. Ze beschikt over specifieke juridische kennis die haar in staat stelt om een bijdrage te leveren aan Staatsolie en het land.

“Ze kent als geen ander het beleid en de inzichten van mij als president en het regeringsprogramma” dus passen haar competenties bij de werkzaamheden als lid van de RvC” aldus de president. Hij gaf verder aan dat zijn vrouw vanaf dag 1 betrokken is bij hem op het kabinet om hem te helpen en dat er, anders dan beweerd wordt, geen personen op het kabinet zijn aangetrokken.

Bekijk de uitzending hier terug: