Coronapatiënt die zich onwel voelde in isolatietent RZW niet overleden

De vrouw die zich zaterdagavond plotseling onwel voelde in de COVID-19 isolatietent van het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW) is niet overleden. Zij is ook niet aan haar lot overgelaten zoals in een filmpje beweerd wordt. Dit meldt het ziekenhuis in een verklaring.

Op social media gaat momenteel een filmpje viraal waarin de vrouw zich onwel voelt en beweerd wordt dat zij aan haar lot is overgelaten. Verder wordt ook beweerd dat de patiënt het leven heeft gelaten. De directie van het ziekenhuis in Suriname betreurt het dat er een video en valse berichten worden verspreid over het voorval.

De verklaring van het ziekenhuis:

“Het is al langer bekend dat het Regionaal Ziekenhuis Wanica steeds voller raakt met mensen die Covid-19 besmet en zorgbehoevend zijn. Om de niet zorg-behoeftigen toch te kunnen isoleren werd een extra faciliteit opgezet. Mevrouw K. was in de tent ondergebracht met pijnen waar ze al langer mee bekend is als onderliggende aandoening. Ze kreeg pijnstillers toegediend.

Terwijl de verpleging er alles aan deed om een plek in het beddenhuis gereed te maken om mevrouw K. te kunnen accommoderen, kreeg deze patiënt op een onbewaakt moment een hevige pijnaanval. Door een mede patient werd dit met een mobiele telefoon vastgelegd en verspreid via sociale media. Niet lang daarna is de patient overgeplaatst naar het beddenhuis en krijgt de nodige zorg.

Het is spijtig dat er door deze video opnames schade is aangericht, door:

een verkeerde interpretatie te geven aan de video opnames

de privacy van mede patiënten te schaden

de verpleegkundigen die zich dag en nacht inzetten om het gevecht tegen Covid-19 aan te gaan, in een kwaad daglicht te plaatsen.

het Regionaal Ziekenhuis Wanica een slechte naam proberen aan te smeren

Verder is het RZW diep verontwaardigd over valse berichten dat deze patiënt is overleden. Het is zeer betreurenswaardig dat kwaadwillenden paniek hiermee proberen te zaaien en er geen rekening wordt gehouden met de familie, vrienden en kennissen van mevrouw K.

Namens directie en personeel van het RZW verklaren wij dat de desbetreffende Covid-19 patiënt, net als alle andere patiënten, de nodige zorg krijgt. Wij zullen ons altijd inzetten om binnen ons vermogen, goede zorg aan te bieden aan een ieder”.

De fake news Facebookpagina ‘Meanwhile in Su‘ plaatste het bericht dat de vrouw is overleden. De pagina die ten onrechte een foto van minister Bronto Somohardjo als profiel foto gebruikt, staat er bekend om sensatie te creëren en paniek te zaaien, met fake news berichten.