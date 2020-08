Personeel Surpost brengt knelpunten onder aandacht van vp Brunswijk

De vice-president van Suriname, Ronnie Brunswijk, heeft maandag 17 augustus enkele personeelsleden van Surpost ontvangen. Brunswijk heeft daarbij een brief in ontvangst genomen, met daarin knelpunten binnen het bedrijf. Een van de zaken is dat het personeel eist dat Surpost directeur John Power zo snel als mogelijk vervangen moet worden.

Binnen de organisatie zou er een steeds terugkerende conflictsituatie met de directeur zijn, wanneer het aankomt op het uitbetalen van de zaken waarop het personeel recht heeft. Het personeel is ook niet tevreden over de ‘no-work-no pay’ situatie die de directeur in leven heeft geroepen.

Elke maand zou er weer een probleem zijn met de directeur. Het personeel van het Surinaamse postbedrijf eist daarom dat de regering John Power per direct afzet als directeur.