Bestuurder die winkel binnenvloog met autobus heeft geen rijbewijs

De 29-jarige Xavier T. die op dinsdag 11 augustus met een autobus een winkel op de hoek van de Bergenshoopweg en de Sumatraweg binnenvloog na een achtervolging is niet in het bezit van een rijbewijs. Dit meldt het Korps Politie Suriname zojuist op haar website.

Xavier T. is op dinsdag 11 augustus door de politie van het bureau Lelydorp in verzekering gesteld na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie. Hij is in verzekering gesteld omdat hij als bestuurder van een autobus betrokken is geweest bij een aanrijding waarbij anderen zwaar lichamelijk letsels hebben opgelopen en ook behoorlijke materiële schade is toegebracht aan andermans goed. Dit terwijl hij niet in het bezit is van een rijbewijs.

Xavier is een met zijn autobus de winkelzaak binnengereden. Daarbij is de winkelierster en haar dochter gewond geraakt. De slachtoffers en klanten stonden bij de kassa toen de autobus met hoge snelheid dwars door de voorgevel de winkel in reed. Xavier stapte uit het voertuig en vluchtte weg. Binnen vier uren na het incident meldde hij zich aan bij de politie.

Kort voordat Xavier zich met zijn autobus in de winkelzaak boorde had hij een aanrijding gemaakt met een andere automobilist. Xavier reed door waarna die automobilist hem achterna ging. Op de kruising van de boven genoemde wegen verloor Xavier de controle over de besturing van zijn autobus en reed de winkelzaak binnen.