Commissie Oneigenlijk Gebruik Publieke Goederen geïnstalleerd

President Chandrikapersad Santokhi heeft op woensdag 5 augustus de commissie Oneigenlijke Gebruik Publieke Goederen geïnstalleerd op het presidentieel paleis. Deze commissie heeft ondermeer als taak een inventarisatie te plegen van de aangetroffen situatie bij de machtsoverdracht in Suriname. Er moet een inventarisatie komen van de aangekochte goederen ten behoeve van de staat en of semi- overheidsinstellingen en of parastatale ondernemingen alsmede het gebruik en de fysieke aanwezigheid van goederen.

Arun Hardien voorzitter van deze commissie zegt desgevraagd dat er een integrale inventarisatie van diverse publieke goederen zal plaatsvinden en de status daarvan in kaart te brengen. De commissie zal de regering van adviezen voorzien ten aanzien van de status van deze goederen, stelt de voorzitter. Hardien gaf verder aan dat nagegaan zal worden waar en welke objecten aangehuurd zijn en wat ook de status daarvan is. Een andere opdracht voor deze werkgroep is een inventarisatie van de aangekochte, gehuurde en verkochte voertuigen ten behoeve van de staat en of semioverheidsinstellingen en of parastatale ondernemingen.

De commissie krijgt een jaar om de werkzaamheden af te ronden,stelt de voorzitter die ook aangaf dat president Santokhi spoedig uitkijkt naar het eerste advies van deze werkgroep. Hardien gaf verder aan dat het instellen van deze presidentiele commissie van belang is om een duidelijk beeld te hebben wat de status van alle goederen die door de overheid zijn aangeschaft aangezien de Surinaamse samenleving daar recht op heeft.

De presidentiele commissie bestaat uit de volgende personen:

Drs. Arun Hardien (voorzitter)

Mr. Garcia Paragsingh (vice voorzitter)

Mr. Richele Apinsa (lid)

Amina Pardi (lid)

Irshaad Fatehmohamed (lid)

Drs. A.R. Rahamat (lid)

Aniel Biharie Bsc. (lid)

Mr. Dharmradj Parohi (lid)

Paul Van Dun LLM (lid)

Harty Dijksteel (lid)

Malinidevi Sewradj Bsc. (secretaris)