Hotelbeheerder opgesloten vanwege mensensmokkel

De 38-jarige hotelbeheerder Vishal D. is door de politie van het district Nickerie in verzekering gesteld ter zake mensensmokkel. Op maandagavond 3 augustus trof de politie 17 personen in het hotel aan, die vanuit Guyana naar Suriname gesmokkeld waren. Het gaat in deze om 13 Guyanezen en 4 Cubanen meldt het Korps Politie Suriname.

Deze personen werden door Vishal geaccommodeerd nadat zij naar Suriname gesmokkeld waren. Zoals eerder aangegeven is Vishal door de politie in verzekering gesteld na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie.

De 17 illegalen zijn heen gezonden onder voorwaarde dat zij verplicht zijn zich elke dag aan te melden bij de politie. Dit in afwachting tot het nemen van een definitieve beslissing door de daartoe bevoegde autoriteiten, aldus de politie.